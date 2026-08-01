Газзаев — о трансфере Бориско в ЦСКА: «Три хороших вратаря — большая роскошь и удача»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в армейский клуб.

«Акинфеев по-прежнему — первый номер ЦСКА, но сейчас он травмирован и играет Тороп, делает это уверенно. Я считаю, что с приходом Бориско у ЦСКА появляется сразу три хороших вратаря. Это большая роскошь и удача», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА объявил о трансфере Бориско 28 июля. 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под 39-м игровым номером.