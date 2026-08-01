ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в Москве

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура РПЛ — 1:1. Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

У хозяев на 32-й минуте гол забил Матия Попович. У гостей на 63-й минуте отличился Максим Витюгов.

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» с двумя очками располагаются на девятой строчке.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».