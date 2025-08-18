Газзаев о Карпине: «Я говорил, что, если «Динамо» хочет бороться за золото, нужно пригласить тренера, бравшего трофеи»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления бело-голубых на старте сезона.

— Сейчас уже можно сказать, что «Динамо» провалило начало сезона?

— Я бы сказал так. Понятно, что игра и результаты бело-голубых явно не соответствуют амбициям такого клуба и ожиданиям и претензиям болельщиков. Все же ждали, что команда с первого тура включится в борьбу за чемпионство. А что мы видим? 12-е место. Отставание от лидера 8 баллов. Понятно, что никакой катастрофы пока не произошло. Впереди очень длинная дистанция. Но как бы потери очков не сказались на финише сезона... Все-таки все условия для решения высоких задач у «Динамо» есть. Бюджет, инфраструктура, состав. Но...

— Когда «Динамо» назначило главным тренером Валерия Карпина, вы довольно осторожно отнеслись к этому решению клуба.

— Я тогда сказал, что если «Динамо» намерено бороться за чемпионство, то, наверное, надо делать ставку на тренера, который в своей карьере выигрывал трофеи. Вот и все. При этом, если помните, пожелал Валерию Карпину удачи. Впереди много матчей. Все еще можно исправить. Просто и тренерам, и футболистам бело-голубых нужно четко понимать: с таким ресурсом команда не имеет права находиться во второй части таблицы. «Динамо» должно соответствовать своим амбициям и своей истории.