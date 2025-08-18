Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

18 августа, 11:30

Газзаев о Карпине: «Я говорил, что, если «Динамо» хочет бороться за золото, нужно пригласить тренера, бравшего трофеи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступления бело-голубых на старте сезона.

— Сейчас уже можно сказать, что «Динамо» провалило начало сезона?

— Я бы сказал так. Понятно, что игра и результаты бело-голубых явно не соответствуют амбициям такого клуба и ожиданиям и претензиям болельщиков. Все же ждали, что команда с первого тура включится в борьбу за чемпионство. А что мы видим? 12-е место. Отставание от лидера 8 баллов. Понятно, что никакой катастрофы пока не произошло. Впереди очень длинная дистанция. Но как бы потери очков не сказались на финише сезона... Все-таки все условия для решения высоких задач у «Динамо» есть. Бюджет, инфраструктура, состав. Но...

— Когда «Динамо» назначило главным тренером Валерия Карпина, вы довольно осторожно отнеслись к этому решению клуба.

— Я тогда сказал, что если «Динамо» намерено бороться за чемпионство, то, наверное, надо делать ставку на тренера, который в своей карьере выигрывал трофеи. Вот и все. При этом, если помните, пожелал Валерию Карпину удачи. Впереди много матчей. Все еще можно исправить. Просто и тренерам, и футболистам бело-голубых нужно четко понимать: с таким ресурсом команда не имеет права находиться во второй части таблицы. «Динамо» должно соответствовать своим амбициям и своей истории.

Валерий Газзаев.«Восхищен Глебовым! Может дорасти до большого европейского клуба». Газзаев о ЦСКА — «Динамо», Карпине и Акинфееве

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Читайте также
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Илья Корнийчук

    Уж не Газзаев ли предложил схему, что президентом России может стать только тот, кто уже был президентом России?

    23.08.2025

  • Сергей Королёв (DasVidos)

    Согласен. и карточки отменить. Пусть будет лютая заруба!

    19.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Карпин конечно, лучший тренер всех времён и народов!

    19.08.2025

  • puzo-75

    В какого конкретно Валеру?:wink:

    19.08.2025

  • kim-1965

    Чемпионом может стать только тот, кто уже был чемпионом?

    18.08.2025

  • Nik

    карпин не тренер, фраерок эстонский

    18.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Надо срочно запретить совмещение в сборной и уволить из динамо Валеру!На одной жопе на двух лошадях не уедешь!Ехали к чемпионству,да заехали в тупик!

    18.08.2025

  • merniloskut

    На следующий сезон пусть мусара пригласят Газзаева. С ним и юбилей отметят 50-ти летний. Да и тогда в 76-м это было всего лишь половинчатое чемпионство... Мы помним всё!

    18.08.2025

  • merniloskut

    Пёс в своём репертуаре...

    18.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Газзаев не шарит! Валераверим!!!!:rofl:

    18.08.2025

  • itiv

    Вообще, надо сделать, что бы Московские клубы вылетали в ПердиВ после первой команды Москвы-а в РПЛ входили Черножопцы, Уралмашци и всякая хрень-типо Акрона-тогда чемп будет, как надо. Ну, на матчи никто ходить не будет, и никто не будет обсуждать потолок зарплат-так, по сотке дадут и гоняйте мячик, если ни хера делать не умеете! Или в Яндекс еду!

    18.08.2025

  • itiv

    Отличие Российского специалиста от зарубежного НАЛИЦО!

    18.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Усатый дохрена чего говорил, это точно.

    18.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Зря Карпин подписался под эту безнадегу... Эта команда проклята со времен Берии.

    18.08.2025

  • Михаил

    Валера скоро на выход. Ждем.... И вновь проваленный сезон для Динамо 50 лет без.побед((((

    18.08.2025

    • КДК оценит жест Талалаева в случае обращения «Локомотива»

    Агент Жемалетдинова — о будущем игрока: «Ведем непростые переговоры с турецкими клубами»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости