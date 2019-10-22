Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, обладатель Кубка УЕФА, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил рвение и желание игроков «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Об этом 65-летний специалист рассказал в интервью «СЭ».

— Теперь что касается вашего вопроса про «Динамо». Что бросилось в глаза, так это огромное рвение и желание, которое демонстрировали футболисты. Это уже плюс. Во время матча игроки отдавали все силы, активно шли в борьбу, горели желанием прервать свою черную серию. На настрое динамовцев благоприятно отразилась и смена тренера после череды поражений, и, конечно же, торжественный момент — 90-летие выдающегося вратаря, легенды мирового футбола Льва Ивановича Яшина.

Но уровень готовности и качество игры по-прежнему оставляют желать лучшего, их не компенсируешь голой самоотдачей. На мой взгляд, сама игра команды упростилась по сравнению с тем, что мы видели при Хохлове. Впрочем, это объяснимо: после четырех поражений подряд «Динамо» обязано было сыграть на результат — и забив быстрый мяч, бело-голубые фактически вдесятером встали в оборону. Сейчас каждое завоеванное очко — на вес золота, особенно если взглянуть на тяжелый календарь следующих матчей. (Дмитрий Симонов)

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