Газзаев — о Кисляке: «Он вообще не останавливается. И в отборе хорош, и забивает!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» похвалил опорного полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
— После дерби ЦСКА — «Динамо» вы сказали: «Я в восторге от игры Кирилла Глебова».
— Сегодня он меня тоже не разочаровал. С каждым матчем будет только прибавлять. Качества очень хорошие. Скорость, техника, принятие решение. Все это подкупает.
— Кисляка сейчас называют чуть ли не лучшим игроком всего чемпионата.
— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на минуту. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.
— От Матеуса Алвеса ждали большего?
— Меня как-то спросили: не напоминает ли вам новичок ЦСКА Даниэля Карвалью? Ответил: их роднит пока только седьмой номер. Кроме номера, я бы больше никаких параллелей сейчас не проводил. Судите сами, Карвалью стал лучшим игроком Кубка УЕФА-2005. Дальше, наверное, можно не продолжать.
— Кто-то выпал из игры армейцев?
— Мне не совсем понравился новичок команды, центральный защитник Жоао Виктор. По большому счету не справился с Кордобой. На мой взгляд, молодой Абдулкадыров не слабее бразильца. Ни в чем ему не уступает. Это лишь мое мнение со стороны. Думаю, Абдулкадыров в паре с Дивеевым сыграл бы эффективно. Видел его в деле. Он уверенный, с хорошей левой ногой. Полезен в подыгрыше, да и скоростью обладает приличной.
20-летний полузащитник Кисляк играет за ЦСКА с января 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 11 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1