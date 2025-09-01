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Газзаев — о Кисляке: «Он вообще не останавливается. И в отборе хорош, и забивает!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» похвалил опорного полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

— После дерби ЦСКА — «Динамо» вы сказали: «Я в восторге от игры Кирилла Глебова».

— Сегодня он меня тоже не разочаровал. С каждым матчем будет только прибавлять. Качества очень хорошие. Скорость, техника, принятие решение. Все это подкупает.

— Кисляка сейчас называют чуть ли не лучшим игроком всего чемпионата.

— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на минуту. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.

— От Матеуса Алвеса ждали большего?

— Меня как-то спросили: не напоминает ли вам новичок ЦСКА Даниэля Карвалью? Ответил: их роднит пока только седьмой номер. Кроме номера, я бы больше никаких параллелей сейчас не проводил. Судите сами, Карвалью стал лучшим игроком Кубка УЕФА-2005. Дальше, наверное, можно не продолжать.

— Кто-то выпал из игры армейцев?

— Мне не совсем понравился новичок команды, центральный защитник Жоао Виктор. По большому счету не справился с Кордобой. На мой взгляд, молодой Абдулкадыров не слабее бразильца. Ни в чем ему не уступает. Это лишь мое мнение со стороны. Думаю, Абдулкадыров в паре с Дивеевым сыграл бы эффективно. Видел его в деле. Он уверенный, с хорошей левой ногой. Полезен в подыгрыше, да и скоростью обладает приличной.

20-летний полузащитник Кисляк играет за ЦСКА с января 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 11 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Валерий Газзаев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и &laquo;Краснодаром&raquo; (1:1) и&nbsp;судействе.«Шафеев судил безобразно! Кисляк хоть когда-то останавливается?» Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»
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Матвей Кисляк
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Кирилл Глебов
Матеус Алвес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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