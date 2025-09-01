Газзаев — о Кисляке: «Он вообще не останавливается. И в отборе хорош, и забивает!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» похвалил опорного полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

— После дерби ЦСКА — «Динамо» вы сказали: «Я в восторге от игры Кирилла Глебова».

— Сегодня он меня тоже не разочаровал. С каждым матчем будет только прибавлять. Качества очень хорошие. Скорость, техника, принятие решение. Все это подкупает.

— Кисляка сейчас называют чуть ли не лучшим игроком всего чемпионата.

— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на минуту. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.

— От Матеуса Алвеса ждали большего?

— Меня как-то спросили: не напоминает ли вам новичок ЦСКА Даниэля Карвалью? Ответил: их роднит пока только седьмой номер. Кроме номера, я бы больше никаких параллелей сейчас не проводил. Судите сами, Карвалью стал лучшим игроком Кубка УЕФА-2005. Дальше, наверное, можно не продолжать.

— Кто-то выпал из игры армейцев?

— Мне не совсем понравился новичок команды, центральный защитник Жоао Виктор. По большому счету не справился с Кордобой. На мой взгляд, молодой Абдулкадыров не слабее бразильца. Ни в чем ему не уступает. Это лишь мое мнение со стороны. Думаю, Абдулкадыров в паре с Дивеевым сыграл бы эффективно. Видел его в деле. Он уверенный, с хорошей левой ногой. Полезен в подыгрыше, да и скоростью обладает приличной.

20-летний полузащитник Кисляк играет за ЦСКА с января 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 11 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.