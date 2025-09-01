Агент Тюкавина — о восстановлении игрока: «Он тренируется в общей группе без ограничений»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил «СЭ» на вопрос о восстановлении игрока.

Ранее Metaratings сообщил, что Тюкавин может вернуться на поле в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У Кости все хорошо, он тренируется в общей группе без ограничений. Не удивлюсь, если он окажется в заявке на матч против «Спартака» и, может быть, выйдет на поле. Сейчас, в матче с «Динамо» (Махачкала), решили не рисковать. Начинается двухнедельная пауза на игры сборных, есть время набрать определенные кондиции. Многие болельщики ждут Константина на поле», — сказал Сафонов «СЭ».

В прошлом сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.