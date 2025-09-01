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Агент Тюкавина — о восстановлении игрока: «Он тренируется в общей группе без ограничений»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил «СЭ» на вопрос о восстановлении игрока.

Ранее Metaratings сообщил, что Тюкавин может вернуться на поле в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У Кости все хорошо, он тренируется в общей группе без ограничений. Не удивлюсь, если он окажется в заявке на матч против «Спартака» и, может быть, выйдет на поле. Сейчас, в матче с «Динамо» (Махачкала), решили не рисковать. Начинается двухнедельная пауза на игры сборных, есть время набрать определенные кондиции. Многие болельщики ждут Константина на поле», — сказал Сафонов «СЭ».

В прошлом сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Соглашение Тюкавина с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
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11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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