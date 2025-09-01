Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев сломал игру. Безобразно судил»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру соперников и судейство в центральном матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).

— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

— Что вас не устроило в судействе Шафеева?

— Главный судья с помощниками просто утратили контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны! Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?

— Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?

— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.

— Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.

— Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника...

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершился громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.