Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев сломал игру. Безобразно судил»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру соперников и судейство в центральном матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).
— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.
И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.
— Что вас не устроило в судействе Шафеева?
— Главный судья с помощниками просто утратили контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны! Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?
— Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?
— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!
Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.
— Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.
— Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника...
Матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершился громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1