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Судейство

Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев сломал игру. Безобразно судил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру соперников и судейство в центральном матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).

— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

— Что вас не устроило в судействе Шафеева?

— Главный судья с помощниками просто утратили контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны! Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?

— Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?

— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.

— Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.

— Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника...

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершился громким скандалом, а бригада Рафаэля Шафеева совершила три ключевые ошибки: не был удален Жоао Виктор, неверно наказан красной карточкой Джон Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.

Валерий Газзаев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и &laquo;Краснодаром&raquo; (1:1) и&nbsp;судействе.«Шафеев судил безобразно! Кисляк хоть когда-то останавливается?» Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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