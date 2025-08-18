Футбол
18 августа, 10:30

Газзаев: «С таким футболом ЦСКА способен побороться за золото»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над бело-голубыми (3:1) в дерби.

— Смотрел матч на стадионе. Получил удовольствие от дерби, — говорит Газзаев. — Во время игры испытывал смешанные чувства. Все-таки встречались не чужие для меня клубы. В «Динамо» отыграл 8 лет, четыре года тренировал бело-голубых. Семь лет отработал в ЦСКА.

В общем, мы посмотрели встречу двух наших грандов. Только один гранд — реальный, а второй — с претензией на что-то...

— Закономерный результат?

— Конечно! Первый тайм ЦСКА провел просто блестяще! Классическая игра в исполнении команды Челестини! По всем компонентам армейцы переиграли подопечных Карпина. До перерыва ЦСКА мог создать себе и более комфортное преимущество, забить больше.

Так что в первом тайме встречались соперники разного уровня, разного класса. Сейчас ЦСКА — одна из самых играющих команд в лиге, показывающая очень качественный футбол. С такой игрой армейцы способны побороться за чемпионство. Сегодня ЦСКА преподал «Динамо» хороший урок.

— Но после перерыва картина поменялась. Согласитесь, в какой-то момент бело-голубые могли вернуться в игру? Был убойный момент у Сергеева, Скопинцев из выгодной позиции не попал в угол.

— Все это так. Но тут нужно учитывать психологию футболистов ЦСКА. Когда ведешь со счетом 3:0, где-то подсознательно немного расслабляешься. А «Динамо» уже нечего было терять. Но я не могу сказать, что второй тайм остался за командой Карпина. Вовсе нет! У армейцев было несколько выходов один на один. И Алвес мог забивать, и Круговой не переиграл Лещука.

Валерий Газзаев.
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    чувствуется АНАЛитический склад ума!:joy::rofl::joy:

    18.08.2025

  • ANTI BOMG

    главное, чтобы перенсти очередное типа столетие бомжей еще на 100 лет!

    18.08.2025

  • analytica

    Я после суперкубка написал тут, что в этом сезоне Краснодар вряд ли будет бороться за золото. Основным претендентом я видел ЦСКА, а участниками чемпионской гонки -- Локо, Спартак и Зенит. Сейчас корректирую свой прогноз -- Спартак и Зенит дружно идут мимо с медным тазом.

    18.08.2025

  • vernon s

    Фаворит Зенит? Это типа анекдот свежий?

    18.08.2025

  • Alexey Ryabtsov

    ЦВБП!

    18.08.2025

  • совва

    у нас в течение одного чемпионата, один и тотже эксперт, про одну и туже команду может координально противоположные мнения высказывать... и не один раз)) забей Динамо 2 перекладины и уже другое мнение...))

    18.08.2025

  • Legis Virtus

    Говорить о золоте бывает поздно, но никогда не рано))

    18.08.2025

  • да,нужно! но говорить о золоте рано

    18.08.2025

  • Legis Virtus

    Для борьбы за золото нужно еще доукомплектоваться - нападающий и центральный защитник.

    18.08.2025

  • про золото говорить после 5-го тура-несколько поспешно,г-н депутат! и не совсем умно... хотя,чего скрывать-игра ЦСКА...впечатляет и радует

    18.08.2025

  • itiv

    После зимы-посмотрим!

    18.08.2025

  • Павел Леонидович

    Ну посмотрим, хотелось бы

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    18.08.2025

  • оппонент

    Такой футбол нужно показывать регулярно, тогда и толк будет.

    18.08.2025

    • Тюкавин считает неудовлетворительным старт сезона для «Динамо»

    Газзаев: «Макаров попал не по мячу, а по ноге Алвеса. Почему это не пенальти?»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

