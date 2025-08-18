Тюкавин считает неудовлетворительным старт сезона для «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отметил, что игроки московской команды должны разобрать ошибки после неудачного старта сезона.

После пяти туров РПЛ бело-голубые с 5 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

«Вы сами понимаете, что старт оцениваем неудовлетворительно. Видели, сколько у нас очков после пяти туров. Сами понимаете, что не очень. Нужно исправлять ситуацию, самим собраться, разобрать ошибки, стараться забивать больше голов и выигрывать», — приводит ТАСС слова Тюкавина.

Следующий матч в чемпионате России «Динамо» проведет 23 августа против «Пари НН». Начало игры — в 20.45 по московскому времени.