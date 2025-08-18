Газзаев: «Макаров попал не по мячу, а по ноге Алвеса. Почему это не пенальти?»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство Кирилла Левникова в матче 5-го тура РПЛ между армейцами и бело-голубыми (3:1).

— Согласны с Левниковым, который не поставил пенальти в ворота бело-голубых?

— Имеете в виду эпизод с участием Макарова и Алвеса? На мой взгляд, это 11-метровый. Мне показалось, что динамовец попал не по мячу, а по ноге армейцу. Почему это не фол? Но меня возмутило другое! Почему арбитр пять минут пересматривал этот момент? Как же долго! Какая пауза! А зрителям что прикажете делать? Сидеть и ждать? Это, увы, уже говорит о квалификации наших судей. Причем ведущих. Я сейчас не только про московское дерби.

— А про какой еще матч?

— «Акрон» — «Оренбург». Два раза мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Карасева позвали к монитору. И он после пяти минут просмотра все равно не поставил пенальти! Что это такое? Всем очевидно, что надо назначать 11-метровый. Но только не ему. Я неприятно удивлен!