Валерий Газзаев: «ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Вот как он оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА.

— ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка, — подчеркнул Газзаев. — У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать. Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами — Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте здесь.