Валерий Баринов: «У наших арбитров все беды из-за неумения и незнания, даже ВАР не поможет!»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о судействе в новом сезоне Тинькофф РПЛ.

«Очень редко случается так, что проигравшая команда довольна судейством. Эта история будет в нашем чемпионате вечно. Я считаю, что нашим судьям не хватает профессионализма. Нужно качественнее работать над ошибками. Даже ВАР не способен помочь, у наших арбитров все беды из-за неумения и незнания.

Удаление Баринова в матче с «Уфой» очень странное. Я категорически не согласен с ним. Следующий матч «Локомотив» проведет с «Зенитом, это может наводить на какие-то мысли. Баринова будет не хватать, даже не знаю, кто теперь может выйти в центре поля в таком важном матче», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» пройдет в Москве 15 августа.