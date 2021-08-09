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Кобелев: «Пока о чемпионстве «Динамо» думать слишком рано»

14:00
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1).

«Во вчерашней игре «Динамо», как ни странно, выглядело лучше после пропущенного мяча. Первые минуты были за ЦСКА, они уверенно зажимали соперника за счет прессинга. Травма Заболотного сыграла на руку «Динамо». У армейцев пропала мощь впереди, переход из обороны в атаку стал гораздо хуже получаться. Пока о чемпионстве «Динамо» говорить слишком рано. Они играют в классный футбол, который нравится болельщикам. Команда качественно усилилась, покупка двух защитников — большой шаг к успеху», — сказал Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Динамо» одержало три победы в трех матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА — девятый с тремя очками.

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