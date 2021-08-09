Макаров обратился к болельщикам после дебютного матча за «Динамо»
13:30
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров обратился к болельщикам после матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1), который стал для него дебютным в московском клубе.
«Всем большое спасибо за поддержку, она была очень важна», — написал Макаров в Instagram.
Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.
Благодаря третьей победе подряд «Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками в трех матчах. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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