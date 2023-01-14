Валерий Баринов считает, что полузащитнику «Локомотива» Баринову нужно переходить в «Бешикташ»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Диме надо играть, а тут непонятно, какой будет «Локомотив». У Баринова возраст самый игровой. Если есть вариант, надо переходить. Сейчас ситуация вокруг настолько сложная, что других предложений может и не быть. Мы живем совершенно в другом мире, поэтому Диме надо играть.

Потеря для команды? В этой команде уже все потеряно. Мы не знаем, какими они вернутся после сборов. Я не вижу игроков в команде, которые способные заменить Баринова после ухода», – цитирует Валерия Баринова Metaratings.ru.

Сегодня, 14 января, стало известно о том, что турецкий «Бешикташ» отправил запрос о трансфере 26-летнего Баринова. По информации «СЭ», московский клуб не хочет отпускать футболиста в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.