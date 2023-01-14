Кержаков: «Предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало»
Российский тренер Александр Кержаков сообщил, что ему пока не поступали предложения от клубов.
«Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», — цитирует «РБ Спорт» Кержакова.
40-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.
Ранее Кержаков также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018-2020) и был наставником «Томи» (2020-2021).
Источник: РБ Спорт
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|3
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|36
|
3
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
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|Ахмат
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|8
|2
|7
|27-27
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|
7
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|1
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|25
|
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|4
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|25
|
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|17
|7
|4
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|25
|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|4
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|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
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|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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