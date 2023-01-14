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Шикунов объяснил, почему Бердыев не возглавил «Спартак» в 2016 году

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов вспомнил ситуацию 2016 года, когда Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак».

— Бердыев до сих пор жалеет, что в 2016 году не возглавил «Спартак», когда его звал Леонид Федун?

— Он остался в «Ростове». Команда играла в квалификации Лиги чемпионов. В итоге прошли «Андерлехт» и «Аякс», оказались в одной группе с «Баварией». В Ростовской области живет пять миллионов человек. И оставить команду в такой момент с его стороны было просто некорректно. Он очень любит «Ростов», играл еще в СКА. Для него было тяжело бросить все на полпути. Не вывести команду на матч с «Андерлехтом», а затем и с «Аяксом»... Психологически непросто. Представляете, что у него творилось в голове?

— Но ведь его в то же самое время еще звали и в «Локомотив».

— Это уже нюансы. Мы это все знаем. Но Бекиич решил поработать в «Ростове». Помню, руководитель клуба Али Мусаевич Узденов просил: пожалуйста, останьтесь. Бердыев вывел команду в групповой турнир, там «Ростов» одержал победу над «Баварией», которая навсегда войдет в историю. Все ему благодарны за то, что он сделал. Кто знает, может быть, в «Спартаке» у него бы так не получилось. Хотя выбор у него тогда был тяжелейший. «Спартак», «Локо», да еще и сборная. Он вроде остался в самом скромном клубе. Однако слепил из него конфетку!

В конце 2022 года Бердыев стал главным тренером «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити 1
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П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Курбан Бердыев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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И К Ж
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