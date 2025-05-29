Вагнер Лав — о футбольной столице России: «Есть вопросы, которые не подлежат дискуссии»

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав назвал «СЭ» футбольную столицу России.

«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда? Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», — сказал бразилец «СЭ».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.