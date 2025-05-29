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29 мая 2025, 11:15

Газзаев — о Карпине в «Динамо»: «А какой у него опыт побед в больших турнирах?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил решение «Динамо» назначить главным тренером команды Валерия Карпина.

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина. Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера — это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности. Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство. Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Газзаев.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро.

Валерий Газзаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.«Семак шесть раз был чемпионом из-за бюджета «Зенита»? «Спартак» потратил 60 миллионов, и где Станкович?» Интервью Газзаева

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Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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