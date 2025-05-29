Газзаев — о Карпине в «Динамо»: «А какой у него опыт побед в больших турнирах?»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил решение «Динамо» назначить главным тренером команды Валерия Карпина.

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина. Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера — это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности. Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство. Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Газзаев.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро.