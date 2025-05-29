Агент Дркушича: «Ваня будет играть за «Зенит» в следующем сезоне»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У него все хорошо, он сейчас в сборной. Ваня будет играть за «Зенит» в следующем сезоне», — сказал Ратковица «СЭ».

25-летний центральный защитник в сезоне-2024/25 провел за «Зенит» 10 матчей. За национальную сборную Словении футболист сыграл в 19 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2029 года.