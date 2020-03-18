Вадим Евсеев: «Не вижу смысла в тренировках во время паузы в чемпионате»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал решение клуба уйти в отпуск до 2 апреля. Ранее Тинькофф — чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля, — написал в своем Instagram Евсеев. — Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 201 672 человек. Умерших — более 8 тысяч человек, выздоровевших — 82 071. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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