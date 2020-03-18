«Уфа» ушла в отпуск до 2 апреля
«Уфа» в своем Twitter сообщила, что команда ушла в отпуск до 2 апреля. Ранее Тинькофф российская премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса.
Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля— ФК УФА (@UfaFc) March 18, 2020
С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.
В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля pic.twitter.com/uuEOFHz9B6
Сообщается, что на протяжении 14 дней футболисты команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 203 529 человек. Умерших — 8205 выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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