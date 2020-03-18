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«Уфа» ушла в отпуск до 2 апреля

15:45
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«Уфа» в своем Twitter сообщила, что команда ушла в отпуск до 2 апреля. Ранее Тинькофф российская премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса.

Сообщается, что на протяжении 14 дней футболисты команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 203 529 человек. Умерших — 8205 выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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