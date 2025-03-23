Вадим Андреев: «У Тер-Абрамяна и Пименова все получится в «Крыльях» и без меня»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о том, хотел бы он вернуться в самарский клуб.

«Если поступит такое предложение, то, конечно, я рассмотрю этот вариант. За 4 года клуб стал родным, и мне не безразлична его судьба. Но, я думаю, у Роберта Тер-Абрамяна и Руслана Пименова все получится и без меня. Сейчас главное всем сплотиться и показать результат!» — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

Также функционер поделился мнением о совете директоров клуба.

«Дмитрия Яковлева в члены совета директоров поставил губрнатор, а остальные члены совета выбрали его председателем. Я не считаю Яковлева не компетентным, он искренне переживает за клуб и старается сделать все что в его силах на данный момент (учитывая те реалии и финансовые возможности, которые сейчас есть)», — добавил Андреев.

В феврале 2025 года «Крылья Советов» объявили об уходе Андреев из клуба, в котором он работал с мая 2021 года. Новым генеральным директором самарцев был назначен Роберта Тер-Абрамяна, а его заместителем — Руслан Пименов.