23 марта, 21:25

Вадим Андреев: «У Тер-Абрамяна и Пименова все получится в «Крыльях» и без меня»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о том, хотел бы он вернуться в самарский клуб.

«Если поступит такое предложение, то, конечно, я рассмотрю этот вариант. За 4 года клуб стал родным, и мне не безразлична его судьба. Но, я думаю, у Роберта Тер-Абрамяна и Руслана Пименова все получится и без меня. Сейчас главное всем сплотиться и показать результат!» — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

Также функционер поделился мнением о совете директоров клуба.

«Дмитрия Яковлева в члены совета директоров поставил губрнатор, а остальные члены совета выбрали его председателем. Я не считаю Яковлева не компетентным, он искренне переживает за клуб и старается сделать все что в его силах на данный момент (учитывая те реалии и финансовые возможности, которые сейчас есть)», — добавил Андреев.

В феврале 2025 года «Крылья Советов» объявили об уходе Андреев из клуба, в котором он работал с мая 2021 года. Новым генеральным директором самарцев был назначен Роберта Тер-Абрамяна, а его заместителем — Руслан Пименов.

Источник: https://t.me/topyzakrylia
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Бананоид

    ну, конечно, тер-абрамян за футбол и Самару там, кющать не может как переживает... Есть хоть один адекватный человек, который верит, что армяшка очередной там ради футбола?

    24.03.2025

