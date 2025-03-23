Вадим Андреев: «Сейчас игроков Павла Андреева в «Крыльях» меньше 10, а летом и того меньше будет»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос, почему в самарском клубе много футболистов, чьи интересы представляет агент Павел Андреев.

«Почему на поле порой выходили игроки одного агента, а более сильные оставались в запасе? Были какие-то установки на это? Таких установок ни от кого и никогда не поступало и поступать не могло. Есть главный тренер и он ответственный за результат команды на поле. Кого он считает сильнее, на данный момент, того он и ставит в состав. Ему и тренерскому штабу виднее, как идет подготовка к матчу. Исходя из недельного тренировочного цикла тренерский штаб ставил сильнейший состав под конкретного соперника.

По поводу агента — когда я приходил в команде было больше 20 игроков от одного агента, и все зрители испытывали разного рода недовольства этой ситуацией. Сейчас его игроков в команде меньше 10, а летом, думаю, и того меньше будет. Главное не сколько игроков от одного или нескольких агентов, а как в этой ситуации играет команда, какой показывает результат. И, конечно, важным фактором являются условия финансовой безопасности контрактов», — заявил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

В декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.