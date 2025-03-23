Футбол
23 марта, 18:10

Ерохин отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова одноклубника Андрея Мостового о потере мотивации в команде.

Ранее Мостовой предположил, что проблемы сине-бело-голубых в этом сезоне, в том числе, связаны с тем, что кто-то из игроков команды потерял мотивацию.

«Лучше у него уточнить, что он имел в виду. Сейчас такой момент, что дополнительной какой-то мотивации для того, чтобы бороться за победу, за чемпионство [не нужно]... Тем более, такой накал в верхней части таблицы. Думаю, мотивированы все. В ближайшем матче мы должны это продемонстрировать», — сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.

  • SoloWand

    И это пройдёт (с) Соломон

    24.03.2025

  • Армеец

    Один из немногих у кого мотивации более чем достаточно....неадекватная оценка.

    24.03.2025

  • Ерохин, наверное, смягчил слова Андрея Мостового. Так о команде лучше не говорить.

    24.03.2025

  • Ну вот про Ерохина вы зря. Отличный футболист. И в сборной хорошо играл.

    24.03.2025

  • FCSM

    Ну раз Мостовой сказал, значит бомжи и на самом деле поплыли. Думаю скоро бразилозиниту конец.

    23.03.2025

  • bishevcky

    Клеймо" журношлюхи" не на пустом месте появилось

    23.03.2025

  • Леший

    Блогеры, именуемые журналистами СЭ, искусственно раздувают. Вообще-то Мостовой на вопрос, с чем он связывает, что Зенит не первый в турнирной таблице, ответил так: — Не могу объяснить. Много разных факторов. Команда поменялась. Посмотрел видео — полсостава пришло в этом году. Половина состава со «Спартаком» — новые игроки. И это тоже, и схема, тактика. Кто-то, мне кажется, мотивацию потерял. --- И понеслось в заголовках СЭ: "Семак отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»...", "Ерохин отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»... Заголовки под копирку, да ещё и не у всех зенитовцев спросили, как отреагировал каждый из них.... При этом о недоумении самого Мостового ни слова, ни полслова, как и о других факторах, о которых он сказал. Вывод: блогерам СЭ просто нужен скандал на пустом месте.

    23.03.2025

  • FAB2856

    Самая большая мотивация у Ерохина- в который раз отполировать лавку, но взять чемпионство и получить очередную медальку и не хилые премиальные! Будет о чём в старости внукам рассказать…

    23.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Ну, и уточнил бы, потом нам рассказал.... )

    23.03.2025

    • Ерохин: «Вендел заряжен и готов помогать «Зениту» дальше»

    Вадим Андреев: «У Тер-Абрамяна и Пименова все получится в «Крыльях» и без меня»
