Ерохин отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова одноклубника Андрея Мостового о потере мотивации в команде.

Ранее Мостовой предположил, что проблемы сине-бело-голубых в этом сезоне, в том числе, связаны с тем, что кто-то из игроков команды потерял мотивацию.

«Лучше у него уточнить, что он имел в виду. Сейчас такой момент, что дополнительной какой-то мотивации для того, чтобы бороться за победу, за чемпионство [не нужно]... Тем более, такой накал в верхней части таблицы. Думаю, мотивированы все. В ближайшем матче мы должны это продемонстрировать», — сказал Ерохин «СЭ».

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Столько же у «Спартака», который опережает петербуржцев по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.