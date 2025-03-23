Футбол
23 марта, 22:05

Вадим Андреев: «Если бы был вариант другого тренера, то Осинькин бы спокойно ушел из «Крыльев»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев объяснил, почему главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин не хочет покидать свой пост.

«Осинькин понимает всю сложность ситуации и хочет только побед для команды и старается вернуть былую славу. И если бы был вариант другого тренера, который бы сейчас пришел и сделал этот результат 100 процентов, то он бы не сопротивлялся и спокойно ушел (без компенсаций, о которых писал Карп!!)

Осинькин провел очень хорошую работу в клубе и будет делать ее до последнего матча. Спады и неудачи бывают у всех: ни Гвардиола, ни «Жозе Марино», ни Семак, которые могут рассчитывать на более качественных футболистов и имея другие ресурсы, и когда нет давления извне, тоже ошибаются и не всегда дают желаемый результат. Но «Крылья» справятся — верю!

Могут ли по итогу расследования снять очки с клуба? Думаю, что нет!» — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 21 матче.

Источник: https://t.me/topyzakrylia
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
