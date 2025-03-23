Вадим Андреев: «Если бы был вариант другого тренера, то Осинькин бы спокойно ушел из «Крыльев»
Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев объяснил, почему главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин не хочет покидать свой пост.
«Осинькин понимает всю сложность ситуации и хочет только побед для команды и старается вернуть былую славу. И если бы был вариант другого тренера, который бы сейчас пришел и сделал этот результат 100 процентов, то он бы не сопротивлялся и спокойно ушел (без компенсаций, о которых писал Карп!!)
Осинькин провел очень хорошую работу в клубе и будет делать ее до последнего матча. Спады и неудачи бывают у всех: ни Гвардиола, ни «Жозе Марино», ни Семак, которые могут рассчитывать на более качественных футболистов и имея другие ресурсы, и когда нет давления извне, тоже ошибаются и не всегда дают желаемый результат. Но «Крылья» справятся — верю!
Могут ли по итогу расследования снять очки с клуба? Думаю, что нет!» — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 21 матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1