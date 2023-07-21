Валуев: «В этом сезоне буду ходить на матчи «Зенита», он главный претендент на чемпионство»

Депутат Госдумы России Николай Валуев рассказал, чего ждет от предстоящего сезона РПЛ и рассказал. Он также заявил, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство.

«Нас ждет интересный чемпионат. Многие клубы сохранили костяк, усилились. По возможности, буду ходить на «Зенит». Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

Новый сезон в РПЛ стартует сегодня, 21 июля, матчем между «Динамо» и «Краснодаром».