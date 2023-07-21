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Сегодня, 14:22

Валуев: «В этом сезоне буду ходить на матчи «Зенита», он главный претендент на чемпионство»

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы России Николай Валуев рассказал, чего ждет от предстоящего сезона РПЛ и рассказал. Он также заявил, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство.

«Нас ждет интересный чемпионат. Многие клубы сохранили костяк, усилились. По возможности, буду ходить на «Зенит». Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

Новый сезон в РПЛ стартует сегодня, 21 июля, матчем между «Динамо» и «Краснодаром».

Источник: https://metaratings.ru/news/valuev-v-etom-sezone-budu-khodit-na-matchi-zenita-on-glavnyi-pretendent-na-chempionstvo-267789/
ФК Зенит
Николай Валуев
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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