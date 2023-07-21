Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо»
Защитник Фабиан Бальбуэна выбран новым капитаном «Динамо», сообщается в соцсетях клуба.
Его ассистентами стали Антон Шунин, Даниил Фомин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Ранее 31-летний парагваец уже выводил команду на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.
«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».
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5
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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