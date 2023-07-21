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Сегодня, 14:38

Бальбуэна стал новым капитаном «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Фабиан Бальбуэна выбран новым капитаном «Динамо», сообщается в соцсетях клуба.

Его ассистентами стали Антон Шунин, Даниил Фомин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк. Ранее 31-летний парагваец уже выводил команду на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22.

«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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