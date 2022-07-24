В «Зените» рассказали о состоянии Кузяева после повреждения

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева.

«Серьезная ли травма у Кузяева? Срок восстановления Далера от повреждения еще не определен», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кузяев принял участие в 3 матчах «Зенита» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.