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Сегодня, 14:14

«Динамо» подкололо «Торпедо» в ролике-анонсе дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Скриншот из предматчевого ролика «Динамо» против «Торпедо».
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» выпустило ролик, посвященный предстоящему матчу 2-го тура против «Торпедо».

По сюжету действие происходит в 1967 году на заводе ЗИЛ в Москве. К начальнику завода приходит рабочий, который просит отпустить его и его коллег поболеть за «Торпедо» в матче против «Динамо».

Начальник отказывает рабочему в просьбе. После того, как рабочий покидает кабинет, начальник достает шарф «Динамо», звонит начальнику цеха и сообщает, что отправляется на футбол, а также просит, чтобы рабочие во время матча продолжали выполнять свою работу.

«Проследи, чтобы твои не филонили. Чтобы я вернулся, а у них, так сказать, руки в масле, шея в мыле...» — сказал в ролике начальник.

Матч «Динамо» — «Торпедо» состоится сегодня, 24 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17.30 (мск).

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 - : -
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