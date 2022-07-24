«Динамо» подкололо «Торпедо» в ролике-анонсе дерби

«Динамо» выпустило ролик, посвященный предстоящему матчу 2-го тура против «Торпедо».

По сюжету действие происходит в 1967 году на заводе ЗИЛ в Москве. К начальнику завода приходит рабочий, который просит отпустить его и его коллег поболеть за «Торпедо» в матче против «Динамо».

Начальник отказывает рабочему в просьбе. После того, как рабочий покидает кабинет, начальник достает шарф «Динамо», звонит начальнику цеха и сообщает, что отправляется на футбол, а также просит, чтобы рабочие во время матча продолжали выполнять свою работу.

«Проследи, чтобы твои не филонили. Чтобы я вернулся, а у них, так сказать, руки в масле, шея в мыле...» — сказал в ролике начальник.

Матч «Динамо» — «Торпедо» состоится сегодня, 24 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17.30 (мск).