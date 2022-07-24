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Сегодня, 14:25

Полузащитник ЦСКА Кучаев избежал серьезной травмы в матче с «Сочи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

На 76-й минуте встречи 24-летний россиянин был заменен из-за повреждения ноги.

«У него сильный ушиб, ничего серьезного. К следующей игре Костя будет готов», — приводит ТАСС слова Клюева.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15296579

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
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12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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