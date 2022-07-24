Полузащитник ЦСКА Кучаев избежал серьезной травмы в матче с «Сочи»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

На 76-й минуте встречи 24-летний россиянин был заменен из-за повреждения ноги.

«У него сильный ушиб, ничего серьезного. К следующей игре Костя будет готов», — приводит ТАСС слова Клюева.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет 31 июля, начало — в 15.00 (мск).