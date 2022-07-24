Полузащитник ЦСКА Кучаев избежал серьезной травмы в матче с «Сочи»
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
На 76-й минуте встречи 24-летний россиянин был заменен из-за повреждения ноги.
«У него сильный ушиб, ничего серьезного. К следующей игре Костя будет готов», — приводит ТАСС слова Клюева.
В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет 31 июля, начало — в 15.00 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/15296579
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|1
|1
|0
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|4
|
3
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|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
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|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
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|1
|0
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|3-4
|3
|
6
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|
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|
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|0
|1
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|1
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|
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|0
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|1
|
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|1
|0
|1
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|1
|
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|1
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|1
|0
|1-1
|1
|
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|Торпедо
|1
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
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|- : -
|24.07
|20:00
|
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ЦСКА
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|П
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Батраз Гурциев
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|2
|
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Ильнур Альшин
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|Ж
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