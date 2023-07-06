В «Зените» призвали ждать официальных сообщений по ситуации с Фернандесом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о том, соответствует ли информация о переходе Марио Фернандеса в сине-бело-голубой клуб действительности.

«Ждите официальных сообщений», — сказал Медведев «СЭ».

По информации «СЭ», Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр и подписать контракт с «Зенитом».

Соглашение будет заключено по одной из трех схем: на два года, на три года или по системе «два плюс один». 32-летний футболист будет зарабатывать в клубе из Санкт-Петербурга чуть менее 2 миллионов евро в год.