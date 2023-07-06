Агент Барбоза: «Из-за истории с ЦСКА некоторое время будет давление на Фернандеса в «Зените»
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Надо дождаться официального решения. Но независимо от этого, я считаю, что Марио Фернандес очень опытный игрок, который может выступать в любой команде. Он станет большим усилением. Клубы, которые могут с ним договориться, находятся в плюсе априори. К тому же он знаком с российским чемпионатом, у него не будет проблем с адаптацией. Конечно, из-за истории с ЦСКА некоторое время будет давление на Марио. Но футболист такого уровня должен всегда оставаться профессионалом. Марио понимает, что жизнь продолжается. Иногда цикл в одном клубе истекает, и футболисту нужно делать следующий шаг, это нормально», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
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11
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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