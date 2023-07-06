Петрушин — о Личке: «Никто не поливает его грязью, футболисты отзываются о нем положительно»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о новом главном тренере московского клуба Марцеле Личке.
«Личка покинул «Оренбург», оттуда мы слышим самые позитивные отзывы о нем как о человеке и как о специалисте. Никто не поливает его грязью. Футболисты отзываются о нем положительно. К тому же он чех, его не волнует политика, он в нее не лезет. Он сам говорит, что он в первую очередь футбольное лицо. Это мне импонирует», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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