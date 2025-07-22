Полузащитник «Сочи» Ежов об адаптации в клубе: «Пока тяжело, не совсем готов. Но постепенно будем втягиваться»

Полузащитник «Сочи» Роман Ежов ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в клубе.

— Пока просто втягиваюсь. К сожалению, не прям вовремя присоединился к команде. Тренировался дней десять от силы. Поэтому пока тяжело, не совсем готов. Но постепенно будем втягиваться, — сказал Ежов «СЭ».

9 июля «Сочи» объявил о переходе 27-летнего Ежова. Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

В прошлом сезоне РПЛ Роман Ежов провел 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами.