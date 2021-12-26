В «Зените» планируют обсудить с болельщиками ситуацию с Fan ID после зимнего перерыва
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб планирует обсудить с болельщиками ситуацию с Fan ID после зимнего перерыва в чемпионате России.
«Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это», — приводит ТАСС слова Медведева.
17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация участников и болельщиков станет обязательной. 23 декабря объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило, что откажется оформлять Fan ID.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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