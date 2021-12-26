Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает против продления контракта с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в контракте Дзюбы есть опция автоматического продления еще на один год, которая активируется, если форвард проведет на поле более 70 процентов времени по итогам нынешнего сезона. В данный момент это условие не выполнено.
В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Вчера, 26 декабря сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4557291-sergej-semak-ne-hochet-chtoby-zenit-prodleval-kontrakt-s-dzyuboj.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю