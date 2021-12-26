«Зенит» требует у «Лиона» более трех миллионов евро за Азмуна

«Зенит» и «Лион» не могут договориться о трансфере нападающего петербургской команды Сердара Азмуна, сообщает журналист Себастьен Денис в Twitter.

По информации источника, несмотря на то что 26-летний иранец согласовал с французским клубом контракт сроком на 4,5 года, он все еще далек от перехода.

Отмечается, что «Зенит» требуют за Азмуна более трех миллионов евро, потому что знает об интересе к нападающему со стороны «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.