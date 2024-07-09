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Сегодня, 11:49

В «Зените» опровергли информацию о завершении трансфера Соболева в течение пары дней

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев принял предложение клуба по контракту и в течение пары дней трансфер футболиста будет завершен.

— Сообщается, что Соболев принял предложение «Зенита» по контракту и уже в течение пары дней трансфер будет завершен. Так ли это?

— Не так.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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