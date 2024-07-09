Источник: Соболев согласовал контракт с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что игрока устроили предложенные петербургским клубом условия. Трансфер форварда должен осуществиться в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевывал Кубок страны. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

В чемпионате России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, «Зенит» в шестой раз подряд выиграл турнир.