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Сегодня, 11:35

Источник: Соболев согласовал контракт с «Зенитом»

Алина Савинова
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что игрока устроили предложенные петербургским клубом условия. Трансфер форварда должен осуществиться в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевывал Кубок страны. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

В чемпионате России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, «Зенит» в шестой раз подряд выиграл турнир.

Источник: РИА Новости
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Деменко считает непонятным возможный переход Соболева в «Зенит»

В «Зените» опровергли информацию о завершении трансфера Соболева в течение пары дней
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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