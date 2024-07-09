Metaratings: «Спартак» близок к подписанию голкипера Довбни

Голкипер Александр Довбня в ближайшее время может присоединиться к «Спартаку», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист является основным кандидатом на позицию резервного вратаря красно-белых.

В минувшем сезоне 37-летний Довбня играл за «Шинник». Он провел 33 игры за команду из Ярославля, пропустив 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль. Ранее вратарь выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России.