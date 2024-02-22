В «Зените» объяснили исключение Фернандеса из заявки команды на сезон в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» назвал причину исключения из заявки РПЛ защитника Марио Фернандеса.

«По формальному поводу. Фернандес теперь будет заявлен за «Зенит-2», а играть за основную команду», — сказал Медведев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. За петербуржцев 33-летний футболист сыграл 15 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Фернандеса с клубом действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

После 18 туров «Зенит» находится на 2-м месте в чемпионате России, набрав 36 очков.