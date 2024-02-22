Наумов считает, что в налоге на легионеров в РПЛ нет смысла

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможное появление в РПЛ налога на легионеров.

«Мы покупаем не лучших футболистов, за исключением «Зенита». Он еще может себе позволить такие вещи. Этот налог только ухудшит ситуацию с приездом иностранцев в обычные клубы. На «Зенит» это никак не повиляет, потому что это богатый клуб и он будет платить налог. Я не понимаю смысла данного налога. Он не поможет больше привлекать молодых игроков. Никакого смысла в этом налоге нет», — цитирует Наумова «Евро-футбол.Ру».

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.