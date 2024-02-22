Марио Фернандес исключен из списка А в заявке «Зенита». Объясняем, почему так произошло

Сегодня «Зенит» исключил защитника Марио Фернандеса из основного списка заявки (формы номер 3А). Это не значит, что сине-бело-голубые решили расстаться с игроком, — вопрос исключительно технический.

Дело в том, что по регламенту чемпионата России в список А можно единовременно включить не более 25 футболистов. Не менее 12 из них должны быть доморощенными (клубом и ассоциацией), максимум 13 — не доморощенными.

У «Зенита» оказалось 15 футболистов, которых нельзя отнести к доморощенным. В их число вошли: Нуралы Алип, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Артур, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Педро и Марио Фернандес.

Нужно было пожертвовать двумя из них, чтобы соблюсти регламент, поэтому Педро включен в список Б — его возраст позволяет так поступить. А Марио Фернандеса перевели в «Зенит-2» (так осенью поступили, к примеру, с Ерохиным).