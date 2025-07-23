Мовсесьян предположил, с чем связана затяжка продления контракта Кисляка
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе продления контракта полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с клубом.
— Вчера появилась информация о том, что «Спартак» проявляет интерес к Кисляку, переговоры по контракту которого, как сообщается, идут непросто. Как вы думаете, почему эта история затягивается?
— Причины банальны, как и обычно. Это справедливая оценка достижений и уровня футболиста. Вполне понятны и притязания стороны игрока. Они связаны с тем, что Матвей сейчас наравне с некоторыми другими игроками определяет игру команды. Сейчас невозможно представить игру ЦСКА без Акинфеева, Мойзеса, Роши, Дивеева, Облякова и Кисляка. Игорь — легенда клуба. Его надо вынести за скобки. Остается пять человек. Возраст Матвея в этом смысле не играет значение, решает уровень игры и влияние на игру команды. Так вот арифметика, как я уже сказал, простая: складываются зарплаты пяти ключевых футболистов без учета Акинфеева, сумма делится на количество игроков, упомянутых выше и выявляется, какой уровень зарплаты должен быть у футболиста, определяющего игру команды. Это зарплата скорее всего больше миллиона.
Матвей — игрок академии, продукт клуба. Связывать с ним будущее — стратегически правильное решение. Неурегулирование вопроса со стороной футболиста о финансовых условиях, на мой взгляд, в будущем может плохо сказаться. Как я и говорил, ЦСКА, наверное, не до конца понимает стоимость Матвея в системе клуба. Поэтому есть сложности. Но надо и понимать, кто ведет переговоры. Может быть, человек, который этим занимается, не понимает до конца важность Матвея не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня ЦСКА. А это вложение в настоящее и в будущее. Все время до этого с Матвеем и его представителем выстраивался правильный диалог. Мы действовали на опережение. Почему этого не происходит сейчас, мне неведомо.
19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.
В текущем сезоне футболист сыграл за армейцев 2 матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0