Мовсесьян предположил, с чем связана затяжка продления контракта Кисляка

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе продления контракта полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с клубом.

— Вчера появилась информация о том, что «Спартак» проявляет интерес к Кисляку, переговоры по контракту которого, как сообщается, идут непросто. Как вы думаете, почему эта история затягивается?

— Причины банальны, как и обычно. Это справедливая оценка достижений и уровня футболиста. Вполне понятны и притязания стороны игрока. Они связаны с тем, что Матвей сейчас наравне с некоторыми другими игроками определяет игру команды. Сейчас невозможно представить игру ЦСКА без Акинфеева, Мойзеса, Роши, Дивеева, Облякова и Кисляка. Игорь — легенда клуба. Его надо вынести за скобки. Остается пять человек. Возраст Матвея в этом смысле не играет значение, решает уровень игры и влияние на игру команды. Так вот арифметика, как я уже сказал, простая: складываются зарплаты пяти ключевых футболистов без учета Акинфеева, сумма делится на количество игроков, упомянутых выше и выявляется, какой уровень зарплаты должен быть у футболиста, определяющего игру команды. Это зарплата скорее всего больше миллиона.

Матвей — игрок академии, продукт клуба. Связывать с ним будущее — стратегически правильное решение. Неурегулирование вопроса со стороной футболиста о финансовых условиях, на мой взгляд, в будущем может плохо сказаться. Как я и говорил, ЦСКА, наверное, не до конца понимает стоимость Матвея в системе клуба. Поэтому есть сложности. Но надо и понимать, кто ведет переговоры. Может быть, человек, который этим занимается, не понимает до конца важность Матвея не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня ЦСКА. А это вложение в настоящее и в будущее. Все время до этого с Матвеем и его представителем выстраивался правильный диалог. Мы действовали на опережение. Почему этого не происходит сейчас, мне неведомо.

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.

В текущем сезоне футболист сыграл за армейцев 2 матча.