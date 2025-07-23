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23 июля 2025, 17:07

Мовсесьян предположил, с чем связана затяжка продления контракта Кисляка

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе продления контракта полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с клубом.

— Вчера появилась информация о том, что «Спартак» проявляет интерес к Кисляку, переговоры по контракту которого, как сообщается, идут непросто. Как вы думаете, почему эта история затягивается?

— Причины банальны, как и обычно. Это справедливая оценка достижений и уровня футболиста. Вполне понятны и притязания стороны игрока. Они связаны с тем, что Матвей сейчас наравне с некоторыми другими игроками определяет игру команды. Сейчас невозможно представить игру ЦСКА без Акинфеева, Мойзеса, Роши, Дивеева, Облякова и Кисляка. Игорь — легенда клуба. Его надо вынести за скобки. Остается пять человек. Возраст Матвея в этом смысле не играет значение, решает уровень игры и влияние на игру команды. Так вот арифметика, как я уже сказал, простая: складываются зарплаты пяти ключевых футболистов без учета Акинфеева, сумма делится на количество игроков, упомянутых выше и выявляется, какой уровень зарплаты должен быть у футболиста, определяющего игру команды. Это зарплата скорее всего больше миллиона.

Матвей — игрок академии, продукт клуба. Связывать с ним будущее — стратегически правильное решение. Неурегулирование вопроса со стороной футболиста о финансовых условиях, на мой взгляд, в будущем может плохо сказаться. Как я и говорил, ЦСКА, наверное, не до конца понимает стоимость Матвея в системе клуба. Поэтому есть сложности. Но надо и понимать, кто ведет переговоры. Может быть, человек, который этим занимается, не понимает до конца важность Матвея не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня ЦСКА. А это вложение в настоящее и в будущее. Все время до этого с Матвеем и его представителем выстраивался правильный диалог. Мы действовали на опережение. Почему этого не происходит сейчас, мне неведомо.

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.

В текущем сезоне футболист сыграл за армейцев 2 матча.

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Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Мовсесьян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Натан Гассама
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Балтика

 2
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Ростов

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И К Ж
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