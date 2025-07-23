Агент Милевича подтвердил информацию о предложении «Зенита» о покупке футболиста

Агент полузащитника «Уракана» Матко Милевича Леандро Сегура ответил на вопрос «СЭ» о предложении «Зенита» по покупке американского футболиста.

«Да, это правда», — сказал Сегура «СЭ».

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что «Зенит» предложил 2,3 миллиона долларов за американца Милевича: петербургский клуб хочет выкупить 50 процентов прав на 24-летнего полузащитника «Уракана» и сборной США