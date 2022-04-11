Литвинов: «Спартак» почувствовал вкус победы, надо продолжать»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу на тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (3:0).

— Самое главное — продолжить дальше побеждать. Как это сделать? Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше все пошло по накатанной.

Возможно, где-то нам с «Арсеналом» и повезло, но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади — на ноль. Надо это сохранить этот настрой, этот напор.

Никита Чернов в основе? Мне очень понравилось, как он сыграл — молодец! — заявил Литвинов.

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).