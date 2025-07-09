В «Урале» ответили на вопрос о возможном участии команды в РПЛ в следующем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии екатеринбургской команды в розыгрыше РПЛ следующего сезона.

По информации СМИ, в случае снятия «Торпедо» с розыгрыша место команды может занять «Урал» или «Оренбург».

«Был ли какой-то сигнал? Ничего не получали, ни от РПЛ, ни от РФС», — сказал Иванов «СЭ».

9 июля стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов.