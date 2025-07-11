Губерниев — об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Как выяснилось, это команда-пшик. Нет их и нет, ничего страшного»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о решении КДК об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«Я не вижу никаких беспокойств, что «Торпедо» вылетает. Как выяснилось, это команда-пшик. Хотели возродить традиции, а вместо настоящего автозаводского фундамента, который закладывали Стрельцов, Маслов, Воронин, братья Савичевы, получился пшик. Нет «Торпедо» и нет, ничего страшного. Потому что история некрасивая все-таки», — сказал Губерниев «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).