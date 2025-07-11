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11 июля 2025, 12:46

«РБ Спорт»: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» в сезоне-2025/26 примет участие в чемпионате России вместо «Торпедо», сообщает «РБ Спорт». Ранее об этом сообщал «СЭ».

По сведениям источника, такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло 11 июля.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.

В сезоне-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.

Источник: РБ Спорт
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ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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