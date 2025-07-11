«РБ Спорт»: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

«Оренбург» в сезоне-2025/26 примет участие в чемпионате России вместо «Торпедо», сообщает «РБ Спорт». Ранее об этом сообщал «СЭ».

По сведениям источника, такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло 11 июля.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.

В сезоне-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.